Neues Dach für die historische Kapelle

Der verschwundene Ort

Der Ort Heinzerath bei Bausendorf ist während der Zeit des 30-jährigen Krieges ausgestorben. Von der ehemaligen im 17. Jahrhundert aufgegebenen Ort­schaft sind jetzt nur noch eine Mühle und die Kirche vorhanden.

Zwischen den Jahren 1624 und 1654 (30-jähriger Krieg 1618 bis 1648) muss sich in Heinzerath und in dem nahegelegenen Olkenbach eine Tragödie abgespielt haben, denn die Einwohnerzahl hatte sich während dieser Zeit rapide verringert. 1654 gab es nur noch zehn zinspflichtige Bürger in beiden Orten. In der Steuerliste von 1683 wurde Heinzerath nicht mehr erwähnt.

Der einzige Hinweis, dass die Pest eventuell die Ursache war, ist auf dem Friedhof zu finden, der um die kleine Heinzerather Kirche liegt und bereits 1680 erwähnt wird. Auf diesem Friedhof steht ein eineinhalb Meter hohes Sandsteinkreuz mit der Jahreszahl 1657. Dieses Kreuz wird seit Generationen das Pestkreuz genannt.

Quelle: Datenbank der Kulturgüter in der Region Trier