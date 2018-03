Spumbaken haben neues Prinzenpaar

red

(red) Die Gesellschaft der KG Spumbaken in Lieser präsentiert das Kinderprinzenpaar der diesjährigen Session. Die Regentschaft über das kleine Narrenvolk übernehmen Prinz Jonas I. (Köhl) und Prinzessin Emilia I. (Becker). Inthronisiert wird das Paar bei der Kinderkappensitzung am Sonntag, 4. Februar, ab 14.11 Uhr in der Turnhalle Lieser. Das Geheimnis um das große Prinzenpaar wird erst bei der Session-Eröffnungsparty am 26. Januar ab 20.11 Uhr gelüftet. Eintrittskarten gibt es online unter E-Mail: Ticket-KG@web.de⇥ Foto: privat