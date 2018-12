Zum Neujahrsempfang der CDU des Gemeindeverbandes Bernkastel-Kues lädt der Vorsitzende, Leo Wächter, Mitglieder, Freunde und Gäste für Freitag, 4. Januar ein.

Der Empfang beginnt um 19 Uhr, in der Güterhalle in Bernkastel-Kues. Ehrengast an diesem Abend ist der neue Generalsekretär der CDU Rheinland-Pfalz, Christoph Gensch. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bleser wird teilnehmen.

Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06571/91260 oder 06532/3869; Fax 06571/912620 oder 06532/953520. Anmeldungen sind auch per E-Mail möglich unter: CDU-Kreisverband-Wittlich@t-online.de oder leo.waechter@t-online.de