Bernkastel-Kues (red) Der CDU-Gemeindeverband Bernkastel-Kues lädt für Freitag, 5. Januar, 19 Uhr, Mitglieder, Gäste und ehrenamtlich tätige Menschen zu seinem Neujahrsempfang in die Güterhalle in der Doppelstadt ein. Ehrengast an diesem Abend ist der leitende Polizeidirektor Axel Henrichs, der zu dem Thema "Unsere Heimat - Leben in Sicherheit" spricht.