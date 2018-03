später lesen Neurjahrskonzert Neujahrskonzert zum Jubiläum Teilen

Der Gesangverein Chorgesang Cäcilia Rachtig feiert sein 110-jähriges Bestehen mit einem Neujahrskonzert am Sonntag, 14. Januar. Das Konzert in der Kirche St. Marien in Rachtig wird gestaltet vom Chor Pop & Soul, der Sopranistin Eva Leonardy und Theresia Thiesen an der Orgel unter der Leitung von Josef Thiesen. Los geht es um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 14 Euro an der Abendkasse oder 12 Euro im Vorverkauf.