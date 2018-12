(red) Um den Heiligen Nikolaus ranken sich zahlreiche Legenden. In vielen davon hilft er Kindern, bewahrt sie vor Unglück oder beschenkt sie heimlich mit Goldmünzen. Er ist auch der Schutzpatron der Schüler.

Und so besuchte er die Fünftklässler der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus Bernkastel-Kues. Gerade als die gesamte Stufe „Bald ist Nikolausabend da“ sang, erklang das Glöckchen, und er betrat den Raum. Aus dem goldenen Buch las er den Lerngruppen Merkur, Jupiter und Neptun Lob und Tadel vor, hörte Gedichte und nach dem gemeinsamen Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ verteilte er Schoko-Nikoläuse, an jedes Kind, die vom Förderverein der Schule gesponsert wurden. Foto: Claudia Winter