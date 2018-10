In Bernkastel-Kues startet mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 4. November auch traditionell die große Weihnachtsverlosung. Bei der Aktion des Werbekreises Bernkastel-Kues sind Einkaufsgutscheine im Wert von

10 000 Euro zu gewinnen. Die Geschäfte sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt beginnt am Freitag, 23. November. Am kommenden Wochenende, ab Freitag, ist auf dem Karlsbader Platz in der Altstadt auch wieder ein Markt mit Produkten (Käse, Wurst, Brot, Wein, Süßgkeiten, Seife etc.) aus Frankreich.