(red) Wo will dieser Paraglider landen? Auf dem Foto sieht es so aus, als ob er die im Bau befindliche Hochmoselbrücke ansteuert. Doch in Wirklichkeit will er zur Wiese beim Sportplatz in Zeltingen-Rachtig. Dort landen die Freizeitsportler, die vorher oberhalb von Kloster Machern gestartet sind. Bei gutem Wetter sind in diesem Bereich viele Drachenflieger unterwegs.