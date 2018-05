Orgelwanderung an der Mosel

Der Hunsrückverein Morbach veranstaltet am Samstag, 5. Mai, eine Orgelwanderung.

Der Hunsrückverein Morbach veranstaltet am Samstag, 5. Mai, eine Orgelwanderung. Beginn ist um 9.30 Uhr in Wehlen in der katholischen Kirche St. Agatha. Dan Zerfaß, Kantor am Wormser Dom, wird die Voltmann-Orgel erläutern und spielen.