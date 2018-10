Party für Freunde des Pferdefestes

Im Bürgerhaus in Gornhausen werden Livemusik und After-Show-Party geboten.

Das Pferdefest in Bernkastel-Kues lockt jedes Jahr im August viele junge Menschen an, die die Stadt beim dazugehörigen Umzug in einen Ausnahmezustand versetzen. Die Kleiderordnung lautet hier immer: je schriller, ausgefallener und verrückter, desto besser. Dann wird gefeiert, getanzt und dazu spielen Live-Bands. Außerdem gibt es regelmäßig Kunst-Aktionen. Manche vergleichen das Pferdefest bereits mit dem berühmten „Burning Man“-Festival in den USA, bei dem in der Wüste Menschen zusammenkommen, um zu feiern.

In Gornhausen im Bürgerhaus steigt nun mit dem Event unter dem Namen „Haardt-beat-go“ am Samstag, 17. November, ab 19 Uhr ein Mix aus Konzert und Party für alle Pferdefest-Fans, die auch im Winter feiern möchten.

Der Abend wird vom Verein für Kunst, Kultur und Inklusion veranstaltet. Die Gewinne gehen in die Finanzierung des geplanten Pferdefestes 2019.

Um ausgelassen feiern zu können, gibt es Live-Musik. Es spielen Meine Rock Kwien Rica, eine inklusive Deutsch-Rockband mit vier Sängern, und Brightside Delight, eine Rockband aus Trier.

Bei der After-Show-Party lässt die Gruppe TecSax elektronische Syntheziser- und Beat-Klänge mit einem Saxophon verschmelzen.

Im Vorverkauf gibt es Tickets für dieses Event für sechs Euro, die Abendkasse liegt bei acht Euro.