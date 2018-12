später lesen Religion Patronatsfest im Cusanusstift Teilen

Twittern

Teilen



Im St.-Nikolaus-Hospital/Cusanusstift findet anlässlich des Nikolausfestes am Mittwoch, 5. Dezember, das Patronatsfest statt. Weihbischof Jörg Michael Peters wird in Konzelebration mit Dechant Georg Moritz und Rektor Leo Hofmann um 16 Uhr in der Kapelle das Festhochamt zelebrieren.