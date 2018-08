Pfarrfest in Neumagen-Dhron mit Schlager und Serenaden

Zum Pfarrfest rund ums renovierte Pfarrheim lädt der Kirchengemeinderat St. Maria Himmelfahrt aus Neumagen ein. Es startet als gemeinsame Veranstaltung mit der Bürgerhilfe Neumagen mit dem „Fest der Nationen“ am Samstag, 18. August um 14 Uhr auf dem Festgelände.

Hierzu sind alle Bürger und Gäste, insbesondere die mit ausländischen Wurzeln willkommen. Am Sonntag, 19. August, beginnt die Veranstaltung mit einem Festhochamt zu Ehren der Namenspatronin Maria Himmelfahrt um 10.45 Uhr in der Pfarrkirche. Anschließend spielt die Musikvereinigung Neumagen/Trittenheim zum Frühschoppen auf. Um 19 Uhr der große Beatles-Song-Abend. Sängerinnen und Sänger eines Projektchores dringen mit den bekanntesten Beatlessongs wie Ohrwürmer in die Gäste ein. Am Kirmes-Montag gibt es ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Die Kita Neumagen bietet an diesem Nachmittag Spiel und Spaß für die Jüngsten an. Der Abend steht dann im Zeichen von Schlager und Serenaden. Der Erlös der Veranstaltung wird zur Finanzierung der Renovierung des Pfarrheims verwendet. Der Kirchengemeinderat hat diese Maßnahme begonnen und mit Helfern mehrere Renovierungsarbeiten geleistet.