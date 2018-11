später lesen Freizeit Piesporter Tänzer sind Vize-Meister FOTO: KV Mir sen'se / Crazy Freaks FOTO: KV Mir sen'se / Crazy Freaks Teilen

(red) Mit Erfolg an der deutschen Meisterschaft der Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK) im karnevalistischen Tanzsport in der CGM-Arena in Koblenz hat die Schautanzgruppe „Crazy Freaks“ aus Piesport teilgenommen.