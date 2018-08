Erst die schlechte, dann die gute Nachricht: Die Band Piratesse muss ihr Konzert in der Kulturscheune leider krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

Als Ersatz für Piratesse spielt am Donnerstag, 23. August, die Band Kozmic Charlie in der Kulturscheine in Kröv.

Die vierköpfige Rock- und Bluesband aus Bernkastel-Kues interpretiert Songs der 60er- und 70er-Jahre von Musikern wie Fleetwood Mac, Grateful Dead, Neil Young und Anderen.

Der Eintritt ist wie immer frei.