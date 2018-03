Plätze und Gärten in den Jahreszeiten

(red) Die Gemeinde Graach schreibt wie bereits in den vergangenen Jahren wieder einen Bilderwettbewerb aus. Das Thema lautet diesmal „Straßen, Plätze und Gärten in Graach und Schäferei“. Die Initiatoren bitten alle Graacher, Schäfereier und Freunde von Graach und Schäferei, Fotos von ihren Gärten, Vorgärten, Häusern, lauschigen Ecken und schönen Plätzen im Laufe der Jahreszeiten bei der Tourist-Information einzureichen. Jeder Teilnehmer kann bis zu zehn verschiedene Motive abgeben. Die Fotografen der zwölf schönsten Bilder, aus denen ein Kalender erstellt wird, bekommen als Preis einen Kalender. Ziel der Ausschreibung ist es auch, schöne Bilder für die Homepage der Gemeinde, Veröffentlichungen in anderen Medien und gegebenenfalls sogar für Prospekte zu gewinnen. Möglichst sollten Bilder von allen Jahreszeiten zusammenkommen. Abgabetermin für die Bilder ist der 10. Juni. Ein unabhängiges Gremium wird die Bilder begutachten.