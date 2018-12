später lesen Platten Nasse Fahrbahn: Auto gerät ins Schleudern Teilen

(red) In der Nähe von Platten kam es am Mittwoch, 12. Dezember, gegen 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 50. Eine Verkehrsteilnehmerin kam mit ihrem Auto auf nasser Fahrbahn am Ende einer Rechtskurve ans Schleudern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.