Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag, 16. Juli, in Traben ereignete. Gegen 16 Uhr war eine Autofahrerin auf der Straße Am Bahnhof in die falsche Fahrtrichtung unterwegs.