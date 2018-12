später lesen Konzert Polizeiorchester kommt nach Traben-Trarbach Teilen

Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz gastiert am Sonntag, 9. Dezember, ab 17 Uhr in der Lorettahalle in Traben-Trarbach. Die Truppe versteht sich als sympathischer Werbeträger für die rheinland-pfälzische Polizei und musikalischer Botschafter des Bundeslandes an Rhein und Mosel.