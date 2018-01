Kinder pflegen eigene Reben in der „Apotheke“ und im „Taubenhaus“

Das Projekt „Kinderwingert“ in Trittenheim macht Schule: Auch in Traben-Trarbach gehen Kinder ab März in den Weinberg.

(red) Seit acht Jahren gibt es im Moselort Trittenheim einen Weinberg für

Kinder, den „Kinderwingert“. Kultur- und Weinbotschafterin Marlene Bollig und Winzer Stefan Hermen haben dieses Projekt initiiert und arbeiten von März bis Oktober mit Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren im Weinberg. Die Begeisterung der kleinen Winzer für die Arbeit an den Reben ist ungebrochen, sodass ab März das Projekt „Trattemer Kinderwingert“ fortgeführt wird.

Das Beispiel macht Schule: Auch weiter moselabwärts, in Traben-Trarbach, wird es ab März einen Kinderwingert geben, der von Kultur- und Weinbotschafterin Ulla Schnitzius und den Winzern Peter und Achim Storck betreut wird. Die Kinder erleben hautnah die Entwicklung der Rebe und beobachten das Wachstum. Jedes Kind bekommt ein Wingertsbuch, das bei jedem Treffen mit neuen Infoblättern, Bildern, gepressten Pflanzen und Erinnerungsstücken gefüllt wird. Im Weinberg wird jedem Kind ein Rebstock für eine Vegetationsperiode anvertraut. Aus den Trauben wird ein Traubensaft gepresst. In Trittenheim liegt der Kinderwingert in der Weinbergslage „Apotheke“, in Traben-Trarbach in der Lage „Trarbacher Taubenhaus“.

An fünf Samstagen gehen die Kinder in ihren Wingert: am 3. März, am 12. Mai, am 5. Juni, am 18. August und am 13. Oktober, jeweils um 13 Uhr. Zunächst werden die Arbeiten besprochen und erklärt und dann an der eigenen Rebe ausgeführt. Die Treffen dauern eineinhalb Stunden. Eltern oder Großeltern sind mit eingeladen. Zwischen den Treffen werden alle Teilnehmer per E-Mail informiert, wenn es an den Reben etwas Besonderes zu beobachten gibt. Die Kinder können jederzeit „ihre“ Rebe besuchen und die Entwicklung beobachten.

Kinder können sich bis 1. März anmelden: für Trittenheim bei Marlene Bollig, Telefon 06507/6231 oder E-Mail info@vinosella.de“, für Traben-Trarbach bei Ulla Schnitzius, Telefon 06541/ 4151 oder E-Mail ulla.schnitzius@t-online.de.

Informationen gibt es unter

www.mosel-wein-kultur-erlebnis.de. Der Material-Kostenbeitrag liegt bei 40 Euro pro Kind.