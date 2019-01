später lesen Konzert Punk-Rock für einen guten Zweck Teilen

(red) Der Rockabend unter dem Motto „No one is Illegal“ mit drei Punk-Rock-Bands findet am Samstag, 12. Januar, im Musikkeller von Toms Kneipe und Kultur in Enkirch statt. Mit dabei sind die jungen Bands Fatzke, Snareset und Tides.