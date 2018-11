Tagespflege: Neuer Kurs startet im Januar

Die Kindertagespflege ist eine gesetzlich anerkannte Betreuungsform, die durch geeignete Tagespflegepersonen ausgeübt wird. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe werden Tagesmütter und Tagesväter gesucht, die sich vorstellen können, Kinder bei sich zu Hause zu betreuen, sie spielerisch zu fördern und an ihrem Familienleben teilhaben zu lassen.

Die Kreisverwaltung bietet in Kooperation mit dem DRK-Bildungswerk Eifel-Mosel-Hunsrück einen neuen Qualifizierungskurs in der Kindertagespflege an. Er startet am 21. Januar 2019. Informationsveranstaltungen zur Qualifizierung finden in der Kreisverwaltung, Gebäude M, Kurfürstenstraße 59, am Donnerstag, 29. November, 19.30 Uhr oder Dienstag, 11. Dezember, 19.30 Uhr statt. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Bei Interesse an der Informationsveranstaltung sowie der Tätigkeit in der Kindertagespflege erhalten Interessierte weitere Infos bei Marina Fischer, Kreisverwaltung, Telefon 06571/14-2409, E-Mail: marina.fischer@bernkastel-wittlich.de.