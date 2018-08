später lesen Kirche Radfahren und sich erinnern Teilen

Im Fokus einer dreistündigen Fahrradtour ab Cochem am Mittwoch, 5. September, steht ab 14 Uhr die Erinnerung an die Geschehnisse während des Nationalsozialismus. Referenten werden an vier Stationen Geschichte vergegenwärtigen: Der Teilnehmerbeitrag kostet fünf Euro.