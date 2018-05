Raser in Traben: Die Polizei sucht noch Zeugen

Ein Autofahrer soll am Mittwoch gegen 18 Uhr durch den Stadtteil Traben gerast sein. Das hätten Zeugen mitgeteilt, heißt es von der Polizei in Zell. Die Augenzeugen hätten von einer „halsbrecherischen Art und Weise“ berichtet. Der Autofahrer soll mit einem dunklen VW Scirocco älterer Bauart unterwegs gewesen sein. Wer gefährdet wurde oder nähere Hinweise geben kann, sollte sich mit der Polizeiinspektion in Zell, Telefon 06542/98670, in Verbindung setzen.