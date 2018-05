Realschüler besuchen verschiedene Gotteshäuser

(red) Die Abschlussklassen der Friedrich-Spee-Realschule plus Neumagen-Dhron besuchten im Rahmen eines interreligiösen Ausflugs die Gotteshäuser der drei abrahamitischen Religionen in Zell und Bullay. Die erste Station der Exkursion war die Marienburg Zell. Pastoralreferent Armin Surkus-Anzenhofer erklärte, was es heißt, eine Jugendkirche zu sein. Die nächste Station führte zur ehemaligen Synagoge in Zell, in der Paul Bohlscheid eindrucksvoll das Schicksal der Juden vor Ort zur Zeit des Nationalsozialismus vor Augen führte. Höhepunkt der Exkursion war der Ausflug in die Moschee in Bullay. Der Förderverein der Realschule plus ermöglichte durch die finanzielle Unterstützung den Ausflug für die Abschlussklassen. ⇥Foto: Veranstalter