später lesen Schule Info-Veranstaltung für zwei Schulen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Realschule plus Traben-Trarbach bietet am Montag, 17. Dezember, ab 19 Uhr in der dortigen Aula eine Informationsveranstaltung für Eltern an, die vor der Entscheidung stehen, für ihr Kind die passende weiterführende Schule auszuwählen.