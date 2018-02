später lesen Religion Referat überdeutsche Bischöfe Teilen

Im Zusammenhang mit dem Jahrestag „60 Jahre Römische Verträge“ lädt die Kueser Akademie für europäische Geistesgeschichte zusammen mit der Katholischen Erwachsenenbildung für Donnerstag, 1. März, zu einem Vortrag ein zum Thema „Die katholischen Bischöfe und die europäische Einigung im Nachkriegsdeutschland“. Der Referent, Prof. Michael Kißener, ist Universitätsprofessor für Zeitgeschichte an der Universität in Mainz. Der Vortrag findet statt ab 19 Uhr in der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, Gestade 6, zweiter Stock, Bernkastel-Kues.