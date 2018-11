später lesen Blaulicht Reifen zerstochen, mit Farbe besprüht: Auto in Neumagen-Dhron stark beschädigt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



() An einem Auto in Neumagen-Dhron haben Unbekannte drei Reifen zerstochen. Zudem wurde das Fahrzeug zwischen Freitag, 9. November, 20.15, Uhr, und Samstag, 10. November, 1.30 Uhr, mit schwarzer Farbe besprüht., während es in der Straße „Im Weinberg“ in Neumagen-Dhron abgestellt war.