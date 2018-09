später lesen Brandschutz Richtig handeln im Brandfall Teilen

Das Deutsche Rote Kreuz bietet in Bernkastel-Kues eine Ausbildung zum Brandschutzhelfer an. Die nächsten Termine sind am Donnerstag, 27. September, und am Donnerstag, 11. Oktober. Die Kurse dauern fünf Stunden und gehen von 9 bis 14 Uhr.