Mehr Ärzte aufs Land

Traben-Trarbach Die gesundheitliche Versorgung im ländllichen Raum wird zunehmend problematischer. In Traben-Trarbach hat die Dernbache Gruppe Katharina Kasper deshalb ein Gesundheitszentrum eingerichtet, das nun über den Zeitraum von zwei Jahren von der Robert-Bosch-Stiftung mit 100 000 Euro gefördert wird. Das teilte die Dernbacher Gruppe gestern in Traben-Trarbach mit. Bislang sind in dem Haus am Bahnhof in Traben bereits Fachärzte, ein Informationsezentrum und eine gynäokologische Praxis untergebracht. In Zukunft soll das Haus aber um ein Lokalen Gesundheitszentrum erweitert werden. „Die Gesundheitsversorgung ist besonders im ländlcihen Raum nicht mehr zukunftssicher,“ erläuert Elisabeth Disteldorf, Geschäftsführerin der Katharina Kasper GmbH, im Pressegespräch. Nach Analysen des Sachverständigenrats gebe es Megatrends wie Überalterung, infrastrukturelle Schrumpfung und die Gefahr der gesundheitlichen Unterversorgung. „Wir müssen neue Wege suchen und beschreiten, um die medizinische und pflegerische Versorgung auch zukünftig auch wohnortna gewährleisten zu können,“ sagt Disteldorf. Deshalb hatte sich die Gruppe, der auch das Krankenhaus in Zell angehört, bei der Robert Bosch Stiftung um eine Förderung für ein Pilotprojekt beworben.

Wozu dient nun die Förderung? Mit dieser Förderung soll in Traben-Trarbach eine hausärztliche Versorgung und eine Wohnmöglichkeit für Senioren geschaffen werden. Das Geld dient dabei konkret der Finanzierung einer „Kümmerer“-Stelle, die älteren Menschen helfen soll, zum Beispiel häusliche Pflege oder ärztliche Versorgung zu organisieren. Außerdem sind im zweiten Obergeschoss des Hauses zwölf Zimmer für ältere Menschen vorgesehen, die dort wohnen können.

Zudem sollen Versorgungsassistenten angesiedelt werden, die den Hausärzten bereits im Vorfeld Informationen über die Patienten mitteilen. Ein weiterer Teil der Fördersumme soll dazu dienen, das Projekt wissenschaftlich zu begleiten und Erfahrungen in der Einrichtung eines Lokalen Gesundheitszentrums zu sammeln und weiterzugeben. „Die Zeiten des Landarztes, der von sieben bis acht Uhr am Abend im Einsatz war, sind vorbei,“ sagt Karl-Heinz Simon, Bürgermeister der benachbarten Verbandsgemeinde Zell. Deshalb müsse man neue Wege mit flexiblen Arbeitszeiten und Beschäftigungsverhältnissen gehen. Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, begrüßt das Projekt: „Wir sehen uns ein wenig als Vorreiter in der Entwicklung im Kreis. Das Problem ist ja in vielen Landkreisen im ländlichen Raum ähnlich. Wir haben bereits 2016 mit einem Gesundheitszentrum hier angefangen. Das ist für uns auch ein Standortmarketing.“