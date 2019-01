später lesen Konzert Rock-Festival in der Tonstation FOTO: TV / Fred Barreto Group FOTO: TV / Fred Barreto Group Teilen

(red) Das sechste „From Roots to Rock“-Festival in der Tonstation des Jukuz (Jugendkulturzentrum) in Bernkastel-Kues beginnt am Samstag, 26. Januar, um 20.30 Uhr.