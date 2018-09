Konzertsaison in Bengel startet

Die Konzertsaison beginnt in Bengel am Sonntag, 9. September, 16 Uhr, mit der Eröffnungsveranstaltung, einem Meisterkonzert für Violine und Klavier mit den italienischen Virtuosen Mario di Nonno (Violine) und Nazareno Ferruggio (Klavier).

Nonno arbeitete als Solist mit vielen renommierten italienischen und deutschen Orchestern und wirkt als Dozent in Neuss und Düsseldorf. Ferruccio spielte in der Carnegie Hall, im Mannheimer Rosengarten und im Wiener Konzerthaus. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Ravel, Grieg und Brahms. Die Karten kosten 16/14 Euro. Kinder haben freien Eintritt. Wer Karten haben möchte, wird gebeten, eine E-Mail zu schreiben an musikkreis@t-online.de.