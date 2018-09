später lesen Freizeit Saunieren für Anfänger Teilen

Die Moseltherme Traben-Trarbach Bad Wildstein bietet Schnupperveranstaltungen zum Saunieren an. Jeden dritten Samstag im Monat können Badegäste in der Zeit zwischen zehn und 13 Uhr unter fachkundiger Anleitung des Badepersonals an einer gemischten Sauna teilnehmen.