später lesen Musik Schlagerparty mit Tanzkurs in der Lorettahalle Teilen

Twittern

Teilen



Die SWR4-Schlagerparty kommt in die Lorettahalle in Traben-Trarbach. Am Samstag, 13. Oktober, sorgen die Gerd Blume Show und SWR4-DJ Jens Alinia ab 20 Uhr für passende Musik mit Evergreens und Gassenhauern der 1960er, 1970er und 1980er. Tickets gibt es für zehn Euro im Vorverkauf.