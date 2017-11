später lesen Schnelleres Internet für Ürzig Teilen

Ürzig (red) Das VDSL-Netz, das die Telekom in Ürzig (Tallage) baut, geht im Dezember mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) in Betrieb. Um die interessierten Bürgern von Ürzig (Tallage) über die Maßnahme und die zukünftigen Möglichkeiten zu informieren, ist die Telekom vor Ort am Mittwoch, 13. Dezember, 18 Uhr, in der Würzgartenhalle.