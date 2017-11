später lesen Schnuppertag an der Realschule Teilen

Neumagen-Dhron (red) Einblicke in die Arbeit der Friedrich-Spee-Realschule plus in Neumagen-Dhron gibt es für alle Viertklässler und Eltern am Montag, 27. November, von 14 bis 16 Uhr. Nach der Begrüßung in der Mensa können die Kinder die Lernangebote und Fachräume der Schule kennenlernen.