(red) Die Schriftstellerin Gisela Rein und der Dichter Claus Irmscher, beide in den 1930er Jahren in Ostdeutschland geboren, lasen Schülern der zehnten bis zwölften Klassen aus ihrem Buch „Falkenflug – eine verlorene Jugend in der DDR“ in der Aula der Realschule plus und Fachoberschule Traben-Trarbach vor.