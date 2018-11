(red) Die Schüler des Wirtschafts- und Verwaltungskurses (WuV) der Realschule plus und Fachoberschule Traben-Trarbach folgten mit ihrem Fachlehrer Norman Röser der Einladung der IHK Trier zur Betriebsbesichtigung im Rahmen der Aktion „Abenteuer Wirtschaft“, die innerhalb der „Woche der Ausbildung“ des Landes Rheinland-Pfalz stattfand.

Passend zum aktuellen Unterrichtsthema des Wahlpflichtfaches in der 8. Klassenstufe „Unternehmen“ besuchte der Kurs die Firma Römer Wein und Sekt GmbH in Traben-Trarbach. Dort lernten sie zuerst den Betrieb mit seinen Abläufen kennen und nahmen an dem Workshop „Was sind Werbemittel und warum sind sie wichtig?“ teil. ⇥Foto: A. Schönebeck