(red) Das Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues beteiligte sich am jährlich stattfindenden Briefmarathon von Amnesty International. Dieses Jahr wurden vier Frauen aus Venezuela, Südafrika, dem Iran und der Ukraine ausgewählt.

Sie hatten sich für die Umsetzung von Menschenrechten in ihren Ländern eingesetzt und wurden dafür bedroht, gewaltsam angegriffen oder inhaftiert. Die Schüler unterschrieben 1044 Petitionen an die Regierungen der jeweiligen Staaten und 54 Solidaritätsbriefe an die Frauen. In den vergangenen Jahren führte die Aktion zu Haftverbesserungen oder zu Freilassungen. ⇥Foto: Arpad Dobozy