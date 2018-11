später lesen Konzert Schüler spielen Musik zum Advent im Cusanusstift Teilen

Twittern

Teilen



() Die Musikschule des Landkreises ist im Advent und an Weihnachten wieder zu Gast in der Kapelle des Cusanusstifts in Bernkastel-Kues. Auf Einladung von Rektor Hofmann werden die jungen Musiker mit ihren Lehrern an Adventssamstagen jeweils um 15.30 Uhr eine musikalische Einstimmung auf die um 16 Uhr folgenden Gottesdienste spielen.