Schüler überplanen den Forumsplatz

(cb) Schüler des Leistungskurses Erdkunde des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums haben sich Gedanken über die Nutzung des Forumsplatzes in Kues gemacht. Es gibt Pläne mit dem dort seit einigen Jahren stehenden Güterwaggon und ohne ihn. Nächste Woche werden sie diese Vorschläge präsentieren. Unabhängig davon ist das Relikt aus der Zeit, als noch Züge Bernkastel-Kues anfuhren, manchen Bürgern ein Dorn im Auge. Er erinnere an die Zeit, als Menschen in solchen Waggons in die Konzentrationslager gebracht wurden.