Schüler werden fit in Wirtschaftsenglisch

Erfolgreiche Ehrung der erfolgreichen LCCI – English for Business Teilnehmer an der BBS Bernkastel-Kues

Memos, Flyer, Briefe und Berichte auf Englisch verfassen? Dies ist kein Problem für die Schülerinnen und Schüler der BBS Bernkastel-Kues, die sich in Wirtschaftsenglisch in einem intensiven Jahr Sprachtraining zusätzlich zum regulären Unterricht qualifiziert haben. Sie meisterten die Prüfung „English for Business“ -Level 2, die von der Industrie- und Handelskammer in London (LCCI) angeboten wird.

Mit ihrem Engagement konnten die Schüler der verschiedene Berufsschulklassen an der BBS die bei den Arbeitgebern in der Region angesehene Zusatzausbildung erfolgreich absolvieren. Ein Plus für die eigene Karriere, aber auch die regionale Wirtschaft.

Zusammen mit der Kursleiterin, Frau Heintz, durfte Schulleiter Dr. Willi Günther die erfolgreichen Teilnehmer der verschiedenen Klassen ehren. So konnten in diesem Jahr Luisa Heller, Tamara Vogt, Lukas Sprünker und Scarlett Roth ihre Zertifikate entgegennehmen. Den Buchpreis des Fördervereins der BBS Bernkastel-Kues als Lehrgangsbeste konnte in diesem Jahr Frau Luisa Heller entgegennehmen.

Congratulations!

Bildunterschrift:

v.l.n.r.

Herr Dr. Willi Günther, Luisa Heller, Lukas Sprünker, Tamara Vogt

Es fehlt: Scarlett Roth