Die Sebastianusbruderschaft in Ürzig hat am Samstag, 20. Januar, ihr jährliches Treffen. Es beginnt um 14.30 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst für die lebenden und verstorbenen Mitglieder der Sebastianusbruderschaft in der Maternuskirche in Ürzig. Im Anschluss an den Gottesdienst trifft man sich zu einem gemütlichen Beisammensein im Maternuskeller (Haus Derkum) in Ürzig.