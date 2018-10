Schwebend über die Mosellande

Die Moselland Winzergenossenschaft schickt den Steillagenheld per Heißluftballon in die Lüfte.

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel und T-Shirt-Wetter – man könnte fast meinen, die Moselland Winzergenossenschaft hätte einen Deal mit ganz oben abgeschlossen. Für eine Ballontaufe fehlte nur noch eine nicht zu starke Brise, und auch hier meinte das Wetter es sehr gut. Daher begrüßte der Vorstandsvorsitzende Henning Seibert die zahlreichen Gäste zur Einweihung der jüngsten Werbekampagne der Genossenschaft. „Der Ballon gehört René Krämer von der Firma Moselballoning, und wir haben ihn für die nächsten sechs Jahre als Werbefläche gepachtet“, sagt Seibert.

Starten soll der Ballon vorwiegend an der Mosel und wird dann für Touristen wie Einheimische ein faszinierendes Bild über dem Moseltal bieten. Aber auch auswärts kann das Luftgefährt eingesetzt werden, um die Region und die Moselland eG zu vertreten. Dementsprechend soll beispielsweise auch bei großen Ballonfestivals gestartet werden. Auch die Moselweinkönigin Laura Gerhardt spricht einige Worte und übernimmt, nachdem der Heißluftballon sich zu voller Größe aufgerichtet hat, die ehrenvolle Aufgabe der Taufpatin. Mit Sekt und einer kleinen Ansprache wünscht sie dem Ballon und seinen Passagieren allzeit gute Fahrt mit dem alten Ballonfahrerspruch „Glück ab und gut Land“, während der Korb sich mit sechs ausgelosten, glücklichen Gewinnern und Pilot René Krämer geschmeidig vom Boden löst und unter dem Applaus der Gäste elegant in die Luft steigt.

15 Meter groß ist das Bild der Comicfigur Steillagenheld, das auf der riesigen Ballonhülle zu sehen ist.

Der Held mit einer Flasche „Moselland Steillage trocken” im Arm ist seit 2017 auch auf einer Weinflasche zu sehen, deren Etikett spielerisch an die Steillage heranführt. Ein besonderes Extra auf der Flasche bietet ein QR-Code, über den man die App adONlabel herunterladen kann. „Danach spricht die Flasche mit dem Konsumenten”, sagt Marketing-Chef Thomas Ambré lachend.

Die Moselland eG ist die größte Winzergenossenschaft in Rheinland-Pfalz und umfasst etliche Weingüter von der Pfalz über die Saar bis hin zur Mosel, aber auch in weiter entfernten Weinregionen. Mit einem Jahresumsatz von fast 80 Millionen Euro ist sie neben der Württembergischen Weingärtner-Zentralgenossenschaft zudem die größte Winzergenossenschaft in Deutschland. Dem Unternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern liefern 1908 Winzer ihre Trauben, gemeinsam bewirtschaften sie insgesamt 1916 Hektar Rebflächen. 2018 feiert die Moselland eG ihr 60-jähriges Bestehen und ist in den vergangenen 20 Jahren beständig gewachsen, indem neue Anbaugebiete hinzu kamen. Mit dem Heißluftballon hat die Genossenschaft einen neuen, imposanten Botschafter geschaffen, der über weite Strecken hinweg am Himmel zu sehen sein wird.