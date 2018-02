LKW prallt bei Monzelfeld mit Auto zusammen: Ein Toter

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagmorgen zwischen Monzelfeld und Mülheim gekommen. Die L 158 musste an der Unfallstelle gesperrt werden. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt. Von Hans-Peter Linz, Joachim Engbrocks und Florian Blaes

Auf der Strecke von Monzelfeld nach Mülheim führt die L 158 nach einer langgezogenen Rechtskurve in ein Waldstück. Dort kam es nach Angaben der Polizei Bernkastel-Kues am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto und ein LKW stießen dabei aus bisher noch ungeklärter Ursache in der Kurve zusammen. Wie die Polizei mitteilt, hat der von Monzelfeld kommende Kleinwagen möglicherweise die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, drehte sich und geriet in den Gegenverkehr. Die Fahrbahn war nass und die Temperatur lag knapp über Null Grad Celsius, was zu einer schlechten Bodenhaftung der Reifen führt. Der Kleinwagen schleuderte daraufhin mit dem Heck voran in einen entgegenkommenden LKW. Der Fahrer des Kleinwagens wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Der LKW-Fahrer habe offenbar versucht, ihn wiederzubeleben. Der Fahrer starb jedoch noch an Ort und Stelle. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallaufnahme ist noch im Gange. Die Strecke ist zwischen Einmündung Mülheim/B 53 und Kreisverkehr B 269/ Gonzerath/Monzelfeld weiterhin voll gesperrt; eine Umleitung wurde eingerichtet. LKW wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren.