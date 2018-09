später lesen Blaulicht Schwerverletzte bei Auffahrunfall Teilen

Auf der L 47 ereignete sich ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 21-Jährige fuhr am Donnerstag, 27. September, gegen 18.30 Uhr an einer Ampel auf ein Auto auf, wodurch dieses in die beiden vorderen Fahrzeuge geschoben wurde.