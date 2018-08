Seminar beantwortet Fragen zur Lese

() Bei der Veranstaltungsreihe „Fit für den Herbst“ werden Informationen zur bevorstehenden Traubenernte kompakt und praxisgerecht besprochen. Die Teilnehmer bekommen wichtige oenologische Tipps sowie Handlungsempfehlungen zu den Themen: aktuelle Reifesituation und -entwicklung, den richtigen Lesezeitpunkt, eine Ernte bei warmen Temperaturen, die Herausforderungen der Mostvorklärung, die Säuerung/mikrobiologische Stabilisation, Schönungs- und Behandlungsempfehlungen, Nährstoffversorung der Hefen und weinrechtliche Beachtungen.

Zudem besteht die Gelegenheit, weitere Themen zu besprechen.

Termin ist am Donnerstag, 13. September, 19 Uhr. Die Veranstaltung findet statt im Steillagenzentrum des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Mosel in Bernkastel-Kues, Gartenstraße 18. Das DLR ist in Zusammenarbeit mit der Vereinigung ehemaliger Weinbauschüler Mosel, dem Bund Deutscher Oenologen, dem Weinbauarbeitskreis Mittelmosel und dem Arbeitskreis Kellermeister Veranstalter. Referenten sind Achim Rosch und Marco Adamy.

Anmeldung per E-Mail an sabine.schneider@dlr.rlp.de oder unter www.dlr-mosel.rlp.de