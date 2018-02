Seniorenverband stellt Programm vor

(red) Der Senioren-Kreisverband Bernkastel-Kues stellt sein Jahresprogramm vor. Los geht es am Mittwoch, 7. Februar, mit dem Karnevalistischen Nachmittag in der Akademie Bernkastel-Kues. Die Jahreshauptversammlung ist am 14. März mit Ergänzungswahl des Stellvertreters, Schriftführers und Pressewarts. Kaffeetreffs sind für 11. April, 20. Juni und 14. November geplant. Eine Fahrt in den Harz vom 6. bis 10. Mai sowie eine Tagesfahrt nach Kommern am 18. Juli und eine Schifffahrt von Enkirch nach Pünderich am 11. September stehen ebenfalls auf dem Programm. Ein Grillfest wird am 8. August, ab 17 Uhr im Weingut Kappes in Kues veranstaltet. Die Mitgliedertreffen werden jeden zweiten Mittwoch im Monat um 15 Uhr in der Akademie Bernkastel-Kues angeboten.