Bernkastel-Kueser Bauausschuss tagt

Der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Stadt Bernkastel tagt am 18. Januar um 18 Uhr im Rathaus. Unter anderem geht es um die Beschlussfassung über die Straßenausbauplanung der „Bornwiese“, die Beschlussfassung über den Ausbau eines Teilstücks der Straße „Auf der Schifferei“ in Kues und um Informationen über den Bauantrag zum Neubau von zwei Appartementhäusern am Dr. Gärtel-Weg. Zudem soll die Straßenbeleuchtung an der Turnhalle in Wehlen erweitert werden.