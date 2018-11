So schützt man sich vor Einbrechern

Das Lokale Gesundheitszentrum in Traben-Trarbach lädt für Montag, 26. November, 18.30 Uhr, zur nächsten Veranstaltung der Gesundheitsakademie ein: Das Thema lautet: „So schützen Sie sich vor Einbrechern!

“ Wie erkennt man neue Betrugsmaschen? Was muss man bei Haustürgeschäften beachten? Über diese und weitere Themen informiert Polizeihauptkommissar Gerhard Schreiner des Zentrums Polizeiliche Prävention im Lokalen Gesundheitszentrum in Traben-Trarbach, Am Bahnhof 58.

Die Veranstaltung ist kostenlos.