Die Lott-Gesellschaftt präsentiert am Samstag, 17. Februar, ab 20 Uhr Hilde Kappes im Blauen Gewölbe der Storcke Stütz in Traben-Trarbach. Die Künstlerin bietet die Vocal- und Musikperformance mit dem Titel „Solo für Flaschen, Rohr, Stimme, Delay und Piano“. Der Eintritt beträgt 13 Euro. Karten sind erhältlich bei der Tourist-Info in Traben.